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Покупцем 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів виявилася маловідома компанія
16:44 02.10.2024 |
Маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.
Про це йдеться в інтерв'ю ЕП.
Так, "Макс енерго ресурс" почала займатися імпортом пального лише після початку великої війни та перебудови ринку на постачання з країн Євросоюзу.
Основна мета купівлі - розвивати мережу. На першому етапі планується запустити 55-60 заправок - це близько пів року. Другий етап передбачає запуск ще 50-60 АЗС, а решту треба відновлювати.
"Максимум половина заправок - це те, що ми маємо запустити протягом наступного року. У запуск цього проєкту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень", - зазначив Супруненко.
Водночас близько 50 заправок розташовано на окупованій території.
Зараз компанія планує запустити заправки у тому стані, у якому вони є: багато заправок без магазину та інфраструктури. Але в майбутньому планується їх ребрендінг.
Супруненко стверджує, що його компанія не входить ні в які олігархічні групи, а фактично компанія має декілька співвласників.
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