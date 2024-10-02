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АНАЛІТИКА

Покупцем 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів виявилася маловідома компанія

 

Маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

Про це йдеться в інтерв'ю ЕП.

Так, "Макс енерго ресурс" почала займатися імпортом пального лише після початку великої війни та перебудови ринку на постачання з країн Євросоюзу.

Основна мета купівлі - розвивати мережу. На першому етапі планується запустити 55-60 заправок - це близько пів року. Другий етап передбачає запуск ще 50-60 АЗС, а решту треба відновлювати.

"Максимум половина заправок - це те, що ми маємо запустити протягом наступного року. У запуск цього проєкту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень", - зазначив Супруненко.

Водночас близько 50 заправок розташовано на окупованій території.

Зараз компанія планує запустити заправки у тому стані, у якому вони є: багато заправок без магазину та інфраструктури. Але в майбутньому планується їх ребрендінг.

Супруненко стверджує, що його компанія не входить ні в які олігархічні групи, а фактично компанія має декілька співвласників.
 

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