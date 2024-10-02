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АНАЛІТИКА

Міноборони оголосило перші конкурси на керівників держпідприємств. Це два лісгоспи і «Цифрова армія»

 

Міністерство оборони оголосило конкурсний відбір на посади керівників трьох підприємств, які перебувають в оперативному підпорядкуванні відомства.

Відбір кандидатів здійснюватиме спеціалізована робоча група, повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві уточнили, що наразі конкурсний відбір оголошено на посади керівників трьох підприємств:

* "Волинський військовий лісгосп";
* "Ужгородське військове лісництво";
* "Цифрова армія".

У квітні заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що держпідприємство "Цифрова армія" займатиметься цифровізацією процесів у ЗСУ, на той час воно перебувало на стадії формування. На відміну від перших двох держпідприємств Міноборони, інші дані про ДП "Цифрова армія" не вдалося знайти у державних реєстрах.

Як повідомлялося, на період дії воєнного стану проведення обов'язкових конкурсів на посади керівників державних підприємств було призупинено, проте наприкінці вересня Міноборони вирішило відновити відбір за певними винятками. При цьому конкурс проводитиме робоча група, яку призначило саме Міноборони.

Відтак, у міністерстві обіцяли залучити професійну рекрутингову компанію до процедури відбору та запросити представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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