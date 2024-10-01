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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» підвищує тарифи з 1 жовтня: скільки доведеться платити за посилки

 

Оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" повідомила про підвищення тарифів. Це відбудеться з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Як повідомили у компанії, "Нова пошта" оновлює тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. В середньому, вартість збільшиться на 10 гривень залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.

Водночас кампанія скасувала деякі платежі - наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Також клієнтам доступні безплатні послуги "Нової пошти":

* безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов;
* безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання;
* безплатна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання;
* безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії - електроенергію та паливо - які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%", - сказано у повідомленні.

З 01.10.2024 діють такі тарифи:

* документи - 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт;
* посилки до 30 кг. Ми можемо запакувати безкоштовно ваше відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування - 15 грн.

Доставка по місту:

* до 2 кг - 60 грн;
* до 10 кг - 90 грн;
* до 30 кг - 140 грн.

Доставка по Україні:

* до 2 кг - 80 грн;
* до 10 кг - 110 грн;
* до 30 кг - 160 грн.

Вантажі понад 30 кг:

* між відділеннями по місту +0,5 грн/кг ;
* між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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