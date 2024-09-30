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Головою наглядової ради Енергетичної компанії України обрали Пітера Стайлза
15:34 30.09.2024 |
Наглядова рада державного енерготрейдера АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») провела перше засідання і обрала своїм головою Пітера Стайлза.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.
Зазначається, що Стайлз - фахівець із понад 30-річним досвідом в управлінні енергетичними бізнесами, трейдингових операціях і регулюванні енергоринків в Європі.
«На чолі наглядової ради ЕКУ я докладатиму всіх можливих зусиль, щоб використати потенціал компанії для надійного і сталого енергозабезпечення споживачів України. В цей надскладний час важливо продовжувати модернізацію енергетики України через її тіснішу інтеграцію з європейськими ринками і впровадження нових технологій», - зазначив новообраний керівник наглядової ради.
На першому засіданні також було ухвалено рішення про створення комітетів наглядової ради, обрано їх членів та керівників.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 2 вересня 2024 року погодив подання Фонду державного майна України про призначення наглядової ради ЕКУ.
АТ «Енергетична компанія України» - національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу й управління енергоресурсами. 100% ЕКУ належать державі, управління компанією здійснює Фонд державного майна України.
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