Головою наглядової ради Енергетичної компанії України обрали Пітера Стайлза

Наглядова рада державного енерготрейдера АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») провела перше засідання і обрала своїм головою Пітера Стайлза.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що Стайлз - фахівець із понад 30-річним досвідом в управлінні енергетичними бізнесами, трейдингових операціях і регулюванні енергоринків в Європі.

«На чолі наглядової ради ЕКУ я докладатиму всіх можливих зусиль, щоб використати потенціал компанії для надійного і сталого енергозабезпечення споживачів України. В цей надскладний час важливо продовжувати модернізацію енергетики України через її тіснішу інтеграцію з європейськими ринками і впровадження нових технологій», - зазначив новообраний керівник наглядової ради.

На першому засіданні також було ухвалено рішення про створення комітетів наглядової ради, обрано їх членів та керівників.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 2 вересня 2024 року погодив подання Фонду державного майна України про призначення наглядової ради ЕКУ.

АТ «Енергетична компанія України» - національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу й управління енергоресурсами. 100% ЕКУ належать державі, управління компанією здійснює Фонд державного майна України.