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Артур Еш
«Н-Транс» за січень-червень розширив клієнтську базу на 20% – директор компанії Денис Фоменко
16:27 26.09.2024 |
Компанія «Н-Транс», що входить до групи компаній NIKO, у січні-червні 2024 року збільшила оборот на 10% - до 1,4 млрд грн, ідеться в повідомленні компанії на її сайті.
«Нашою головною метою залишається розширення географії оптимальних логістичних маршрутів і підвищення якості сервісу для наших клієнтів», - наводяться в релізі слова генерального директора Дениса Фоменка.
Уточнюється, що наразі географія перевезень охоплює Європу та Азію, серед клієнтів такі компанії, як Mitsubishi, Hyundai, Volkswagen, Audi, Scania, Iveco, BYD і Haval.
«Станом на 1 вересня 2024 року «Н-Транс» має у своєму портфелі понад 400 юросіб активних клієнтів, що на 20% більше, ніж у 2023 році», - додав Фоменко агентству "Інтерфакс-Україна".
Згідно з релізом, «Н-Транс» управляє функціональним логістичним терміналом, розташованим на 45 км траси Київ-Чоп, який включає зону прибуття автотранспорту площею 24,1 тис. кв. км, склад тимчасового зберігання закритого типу площею 164 кв. м, митний склад відкритого типу площею 36,3 тис. кв. м, відкритий комерційний склад площею 60 тис. кв. м. До терміналу також входять митний пост Київської митної служби та пункт фітосанітарного контролю Держпродспоживслужби в Київській області.
ТОВ «Н-Транс», згідно з інформацією на сайті, було засновано 2004 року як транспортне підприємство Торгового Дому «НІКО», українського імпортера автомобільної марки Mitsubishi. У 2008 році компанія внесла зміни в стратегію діяльності бізнесу, розширила спектр послуг і стала логістичним оператором. В даний час компанія входить до числа провідних операторів комплексних логістичних послуг в Україні. Основні напрямки діяльності включають в себе міжнародні автомобільні та контейнерні перевезення, послуги митного терміналу, митне оформлення та складську логістику.
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