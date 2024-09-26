Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» отримав 24 млрд грн чистого прибутку за I півріччя
11:58 26.09.2024 |
У січні-червні 2024 року «Нафтогаз» отримала 24,4 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що майже у 4 рази більше порівняно з першим півріччям 2023 року (6,6 млрд грн), повідомляє прес-служба групи.
Огляд фінансової звітності групи «Нафтогаз» за шість місяців 2024 року було проведено незалежною міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers (PwC).
«Попри всі виклики, пов'язані з воєнним станом, і зобов'язання, покладені на нас державою, група «Нафтогаз» продовжує посилювати позиції й демонструє ріст фінансових результатів. За шість місяців 2024 року ми покращили чистий консолідований прибуток майже у 4 рази проти показника аналогічного періоду минулого року. За цим стоїть сильна командна робота - дякую всім співробітникам «Нафтогазу» за такий результат», - зазначив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.
Консолідований операційний прибуток за перше півріччя 2024 року досяг 28,9 млрд грн. Водночас цей показник за аналогічний період минулого року становив 14 млрд грн.
Значних покращень фінансових результатів групі «Нафтогаз» вдалося досягти зокрема завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти й нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу.
Ключовими компаніями, які показали прибуток у першому півріччі 2024 року, є НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», АТ «Укртранснафта».
До того ж протягом січня-червня 2024 року підприємства групи сплатили в державний бюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.
При цьому на початку квітня 2024 року група забезпечила успішне завершення одного з найважчих опалювальних сезонів 2023/2024 років в умовах дії ПСО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив про майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot
|План перемоги України «не вразив» адміністрацію Байдена, - WSJ
|Понад 30 країн і ЄС ухвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України
|США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» отримав 24 млрд грн чистого прибутку за I півріччя
|Суд дозволив Українській біржі відновити торги
|Укрзалізниця зробила крок до інтеграції в європейську транспортну мережу
|Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів
|«НІКО СпецАвто» розпочало виробництво броньованих пікапів
|В «Укренерго» пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії
Бізнес
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple