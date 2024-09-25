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АНАЛІТИКА

Суд дозволив Українській біржі відновити торги

 

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив Українській біржі відновити торги, повідомила її пресслужба.

Українська біржа з 8 липня припинила роботу через анулювання ліцензій. Не погодившись із рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, біржа вирішила оскаржити його в суді й паралельно подала заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови НКЦПФР на час судового процесу.

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні цієї заяви, але ШААС став на бік Української біржі.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття - 24 вересня 2024 року.

"Це рішення дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі. Водночас ми продовжуємо оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку", - йдеться в заяві УБ.

Дата відновлення торгів стане відома пізніше.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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