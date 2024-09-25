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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця зробила крок до інтеграції в європейську транспортну мережу

 
Укрзалізниця та Європейське агентство залізниць (ERA) підписали меморандум про співпрацю для підвищення інтероперабельності та безпеки українських залізниць. Про це повідомила пресслужба української компанії.

Меморандум, підписаний головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгеном Лященком та виконавчим директором ERA доктором Йозефом Доппельбауером, встановлює рамки для технічної співпраці.

"Цей меморандум є важливим кроком на шляху до інтеграції української залізничної системи до європейської транспортної мережі відповідно до стандартів ЄС", - сказано в повідомленні.

Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що це партнерство "прискорить узгодження нашої галузі зі стандартами ЄС, що сприятиме її модернізації".

Основні напрями співпраці містять:

→ сприяння впровадженню європейського законодавства щодо безпеки та технічних стандартів інтероперабельності (TSI) залізниць в Україні;
→ підтримку впровадження Європейської системи управління залізничним транспортом (ERTMS) та інших стандартів залізниць ЄС;
→ обмін знаннями та найкращими практиками для полегшення інтеграції України в Єдину європейську залізничну систему;
→ співпрацю у сфері рухомого складу, включно з питаннями сертифікації, технічного обслуговування та взаємного доступу до інфраструктури.

В УЗ наголосили, що ця співпраця є особливо важливою на тлі очікуваного ухвалення нового закону України "Про залізничний транспорт", що "стане ключовим для подальшої гармонізації національного законодавства зі стандартами ЄС".

Меморандум також передбачає технічну підтримку у процесі реформування залізничної галузі України, включно з ініціативами, пов'язаними з управлінням безпекою, сертифікацією та транскордонними залізничними операціями.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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