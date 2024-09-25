«НІКО СпецАвто» розпочало виробництво броньованих пікапів

Після початку повномасштабного вторгнення група компаній NIKO, яка успішно працює в Україні та країнах ЄС понад 30 років, розширила свою діяльність. На базі компанії ТОВ «НІКО СпецАвто» відкрито новий напрямок - сертифіковане виробництво броньованих спеціалізованих автомобілів військового призначення типу пікап.

Новий пікап, який отримав назву «NIKO», розроблений як універсальна автомобільна платформа на базі «Isuzu D-Max» і оснащений панцерованим захистом (ПЗ).

Як зазначив генеральний директор «НІКО СпецАвто» Денис Фоменко: «Зовні наш пікап нічим не відрізняється від звичайного автомобіля, однак кожен екземпляр - це результат симбіозу передових технологій бронювання, досконалого дизайну та високої якості. Кожна деталь створена з максимальною увагою до безпеки та технологічного прогресу. Незважаючи на збільшену вагу, автомобіль зберіг маневреність і безпечність руху».

Денис Фоменко також додав, що до кінця 2024 року компанія планує випустити близько 30 таких пікапів, щоб забезпечити потреби окремих структур, що виконують спеціалізовані завдання.

За даними компанії, вантажопідйомність пікапу «NIKO» становить 1100 кг, що на 35% перевищує вантажопідйомність аналогів у тому ж класі та ціновому діапазоні, таких як Toyota Hilux і SsangYong Musso. Це дозволяє максимально ефективно використовувати автомобіль для перевезень вантажів та виконання інших спеціалізованих завдань.

Автомобіль також оснащений лебідкою із зусиллям 7620 кг (16 800 LBS) для підйому та буксирування на бездоріжжі, що робить його незамінним при виконанні пошукових, аварійно-рятувальних операцій і в експедиціях.

Технічні характеристики, маневреність, позашляхові можливості, можливість встановлення додаткового обладнання, а також вартість роблять пікап «NIKO» ідеальним для виконання завдань будь-якої складності.