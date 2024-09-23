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В «Укренерго» пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії
15:48 23.09.2024 |
В "Укренерго" пропонують збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год.
Про це повідомляє галузеве видання ExPro.
Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт*год.
Як пише видання, остаточне рішення буде прийнято Регулятором після процедури відкритого обговорення.
"Майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатиме витрати на виконання спеціальних обов'язків - 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств", - зазначає видання.
Витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році плануються на рівні 18 349 300 тис. грн.
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