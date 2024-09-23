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Постачальник продовольства для армії сплатить штраф 500 000 грн за зірвані постачання

 

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Нова-Постач" на користь Міністерства оборони України 502 000 грн штрафу та пені за недопостачання харчів військовим. Про це свідчить рішення суду від 5 вересня.

Рішення ухвалили через порушення умов договору на постачання продуктів харчування для військових частин.

Компанія не дотрималася термінів та обсягів постачань, що підтверджено ревізією Держаудитслужби. Загалом, недопостачання оцінили у понад 1,4 млн гривень. Прокуратура звернулася до суду із вимогою стягнути штраф та пеню. Представники відповідача на судове засідання не з'явилися. Суд підтримав позов і зобов'язав "Нова-Постач" сплатити Міністерству оборони 501 752 гривні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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