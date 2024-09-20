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АНАЛІТИКА

Укрпошта збирається отримати обмежену банківську ліцензію

 
Укрпошта збирається отримати обмежену банківську ліцензію після ухвалення законопроєкту про фінансову інклюзію, який підготували в Верховній Раді за участі Нацбанку. Про це написав гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook.


Паралельно з законом розробляється постанова Кабінету міністрів про передання Укрпошті націоналізованого PINBank.

"Поштовому банку бути. Цього разу цей закон є спільною позицією і результатом роботи всіх сторін, тому має вийти", - написав Смілянський.

Він додав, що банківська ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях.

"Все інше - як у звичайного банку", - написав Смілянський.

Водночас буде передбачена можливість надання банківських послуг удома і в умовах відсутності світла та звʼязку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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