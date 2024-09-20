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Укрпошта збирається отримати обмежену банківську ліцензію
11:59 20.09.2024 |
Паралельно з законом розробляється постанова Кабінету міністрів про передання Укрпошті націоналізованого PINBank.
"Поштовому банку бути. Цього разу цей закон є спільною позицією і результатом роботи всіх сторін, тому має вийти", - написав Смілянський.
Він додав, що банківська ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях.
"Все інше - як у звичайного банку", - написав Смілянський.
Водночас буде передбачена можливість надання банківських послуг удома і в умовах відсутності світла та звʼязку.
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