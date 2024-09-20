Фармак купив британську фармацевтичну групу

Farmak Pharmaceuticals UK, дочірня компанія Фармак Інтернешнл, завершила придбання групи фармацевтичних компаній, що виробляють генеричні препарати - британської A&S Group. Про це повідомляє пресслужба Фармак Інтернешнл.

A&S Pharma Holdings Ltd має ліцензії WDA (дозвіл на оптову торгівлю), MIA (дозвіл на імпорт лікарських засобів) та MS (ліцензія на виробництво спеціальних лікарських засобів) і спеціалізується на постачанні та ліцензуванні генеричних лікарських засобів для ринку Великої Британії.

Компанія має численні дозволи на маркетинг у цій країні, а також кілька нових заявок, які наразі перебувають на розгляді регуляторних органів Великої Британії.

Після придбання компанія Farmak Pharmaceuticals UK збереже засновника та команду групи.

"Це придбання ідеально відповідає нашій стратегії розширення присутності на ключових ринках. Інтегруючи вже існуючу присутність у Великій Британії та досвід у виробництві генеричних лікарських засобів, ми готові прискорити наше зростання та продовжувати надавати високоякісні лікарські засоби пацієнтам у всьому регіоні", - зазначив генеральний директор Фармак Інтернешнл Віктор Костюк.

Фармак Інтернешнл заснована в 1925 році. Компанія має 12 комерційних офісів у всьому світі, зокрема у Швейцарії, Великій Британії, Іспанії, Польщі, Словаччині, Чехії, ОАЕ, Україні, В'єтнамі, Узбекистані, Казахстані та Киргизстані.