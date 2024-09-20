Укроборонпром оголосив конкурс на посаду нового гендиректора

"Зараз тривають дуже добрі дискусії з першим віцепрем'єром та її командою, а також з Міненергетики. Не вдаючись у деталі, можу запевнити: схоже, що у нас є міцна основа, щоб домовитися про перезавантаження наглядової ради", - сказала Катаріна Матернова.