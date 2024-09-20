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АНАЛІТИКА

Укроборонпром оголосив конкурс на посаду нового гендиректора

 

Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора товариства.

Про це УОП повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Наглядова рада акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду генерального директора товариства», - йдеться в повідомленні.

Пошук претендентів та їхню попередню оцінку доручена українському представництву міжнародної консалтингової компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків керівника УОП призначено Олега Гуляка.

Як повідомлялося, 5 вересня, Верховна Рада підтримала призначення Германа Сметаніна, який очолював АТ «Українська оборонна промисловість з 28 червня 2023 року, на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
 

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