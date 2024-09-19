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АНАЛІТИКА

Посол ЄС розповіла про переговори з Україною після відставки Кудрицького з «Укренерго»

 

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова розповіла про перемовини з Україною щодо ситуації з "Укренерго" після політично вмотивованої відставки голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Про це вона сказала в інтерв'ю "ЄвроПравді".


Матерова зазначила, що після відставки Кудрицького разом із бізнес-омбудсменом, колегами з ЄБРР та Світового банку підписала лист про необхідність дотримуватися правил корпоративного управління як умови продовження фінансування.

"Зараз тривають дуже добрі дискусії з першим віцепрем'єром та її командою, а також з Міненергетики. Не вдаючись у деталі, можу запевнити: схоже, що у нас є міцна основа, щоб домовитися про перезавантаження наглядової ради", - сказала посол.

Її запитали, чи правильним є розуміння, що ЄС тепер очікує від України перезапуску наглядової ради компанії.

Матернова відповіла ствердно, конкретизувавши, що йдеться про вже вільні вакансії трьох членів та у перспективі - четвертого, термін повноважень якого завершується на початку грудня.

 

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