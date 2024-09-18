Группа «Нафтогаз» за 8 місяців 2024 року збільшила видобуток газу на 7,7%

АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" у січні-серпні 2024 року збільшили видобуток товарного газу на 7,7% (на 0,7 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 9,8 млрд куб. м, передає Енергореформа.

Такі дані оприлюднив глава групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов на заході Європейської бізнес асоціації "Глобальний прогноз. Зміцнення єдності" 17 вересня.

Чернишов також уточнив, що видобуток групою нафти й конденсату за цей період склав 1,3 млн тонн проти 1,2 млн тонн у січні-серпні-2023. План на рік - 2 млн тонн при 1,8 млн тонн - у 2023 році.

За його словами, "Нафтогаз" є одним із найбільших інвесторів в економіку країни зі щорічним обсягом інвестицій та капітальних витрат приблизно $2 млрд.

Раніше УГВ повідомляло про збільшення за 8 місяців 2024 року видобутку товарного газу на 7,2% - до 9,26 млрд куб. м.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", у консолідованому квартальному звіті "Нафтогазу" йдеться, що прогнозний видобуток товарного газу групи за 2024 рік очікується на рівні 14,6 млрд куб. м. Чернишов у лютому зазначав, що мета групи на цей рік - наблизитись до видобутку 15 млрд куб. м.