Фонд держмайна (ФДМ) України продав київський готель "Україна" на онлайн-аукціоні в середу за 2,5 млрд грн, що в 2,4 раза перевищує стартову ціну об'єкта.

За даними системи "Прозорро.Продажі", переможцем о 12:03 за підсумками третього раунду аукціону стало ТОВ "Ола Файн", зареєстроване під №1 із пропозицією 2 млрд 511 млн 777 тис. 888 грн. Стартова ціна об'єкта становила 1 млрд 47 млн 637,1 тис. грн (без ПДВ).

Максимальна пропозиція на етапі закритих ставок надійшла від учасника №1 - 2 млрд 511 млн 777,8 тис. грн, що в 2,4 раза більше за стартову ціну. Під час першого і другого раундів учасники підтвердили свої ставки, подані на початковому етапі. Пропозиція ТОВ "Аларіт-Пром", найближчого конкурента учасника №1, становила 1 млрд 162 млн 119,9 тис. грн.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Ола Файн" значиться АТ "ЗНВКІФ «Арс Кепітал»", кінцевий бенефіціар - власник кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа.

До лота увійшли 14 зареєстрованих одиниць нерухомості та інфраструктури, куди входять: будівля готелю; дві будівлі охорони; дві нежитлові будівлі; дві автостоянки тощо. Загальна площа становить 26,3 тис. кв. м.

За підсумками січня-березня 2024 року чистий збиток ДП "Готель "Україна" становить 3,1 млн грн. Крім того, станом на 31 березня має заборгованість із заробітної плати (3,8 млн грн), прострочену кредиторську заборгованість (21 млн грн), заборгованість перед бюджетом, а саме податок на доходи фізосіб (4,7 млн грн), туристичний податок (1,4 млн грн), земельний податок (4,5 млн грн).

Умовами приватизації передбачено збереження основного виду діяльності підприємства (діяльність готелів) протягом п'яти років, погашення боргів із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців із дати переходу права власності, надання соціальних гарантій співробітникам згідно із законодавством і недопущення їх звільнення протягом шести місяців, а також дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів України включив до переліку об'єктів великої приватизації ДП "Готель "Україна". У травні аукціонна комісія визначила стартову ціну приватизації готелю "Україна" 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.

Столичний готель "Україна" - державне підприємство, яке перебуває у віданні ФДМ. Готель категорії "4 зірки" на 14 поверхів має 363 номери, шість конференц-залів, кімнати для переговорів. Є паркінг на 80 машин і укриття, в якому розташована окрема аудиторія на 50 осіб. Загальна площа будівлі становить 22,4 тис. кв. м.