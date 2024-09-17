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Камишін увійшов до складу наглядової ради Укрзалізниці
15:40 17.09.2024 |
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про обрання Олександра Камишіна членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця».
Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
«Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.
«Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою у світі», - прокоментував призначення Камишін, який наразі є позаштатним радником Президента зі стратегічних питань.
Він очолював АТ «Укрзалізниця» із серпня 2021 року до лютого 2023 року.
Як повідомлялося, нині є три кандидати на посаду незалежного члена наглядової ради НЕК "Укренерго", призначення одного із них може відбутися протягом двох тижнів. На нові дві вакантні посади буде оголошений конкурс.
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