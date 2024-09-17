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Єдиного в Україні діючого виробника харчової солі готують до приватизації
15:51 17.09.2024 |
Фонд державного майна України готує до приватизації ДП "Солевиварювальний Дрогобицький завод" - найстаріше в Україні підприємство, яке продовжує виварювати сіль за аутентичною технологією.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Фондом державного майна України Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Солевиварювальний дрогобицький завод" включено до переліку об'єктів, які підлягають приватизації», - йдеться в повідомленні.
Дрогобицька солеварня - найстаріше підприємство України, яке продовжує виварювати сіль за автентичною середньовічною технологією уже понад 700 років. У ФДМУ наголошують, що через війну в країні тепер це єдиний виробник харчової солі в Україні. Сьогодні це підприємство - не просто промисловість, а й місце, яке розвиває туризм в регіоні.
Наразі Фонд держмайна здійснює підготовку об'єкта до приватизації.
До єдиного майнового комплексу підприємства входить 9 пам'яток архітектури місцевого значення. Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини", пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам'ятку.
Водночас у фонді прагнуть знайти таких інвесторів, які не лише збережуть історичну спадщину, а й оновлять підприємство.
Торги відбудуться на електронній платформі Prozorro.Продажі.
Як повідомлялося, у Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині. За попередніми підрахунками, у перспективі родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі.
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