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«Нафтогаз» домовився про закупівлю газопоршневих установок - Чернишов
13:08 17.09.2024 |
Група «Нафтогаз» домовилася з ПРООН про закупівлю газопоршневих установок у межах посилення співробітництва щодо енергобезпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025 рр.
Про це повідомив голова групи Олексій Чернишов, слова якого наводяться в релізі в понеділок за результатами його зустрічі з представниками ПРООН на чолі з Яко Сільє, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Маємо домовленості про закупівлю газопоршневих установок, які додатково посилять нашу спроможність безперебійних поставок електроенергії та тепла українцям упродовж зимового періоду», - зазначив він.
Глава «Нафтогазу» також висловив подяку ПРООН за підтримку і допомогу в ліквідації руйнівних наслідків російської агресії.
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