«Нафтогаз» домовився про закупівлю газопоршневих установок - Чернишов

Група «Нафтогаз» домовилася з ПРООН про закупівлю газопоршневих установок у межах посилення співробітництва щодо енергобезпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025 рр.

Про це повідомив голова групи Олексій Чернишов, слова якого наводяться в релізі в понеділок за результатами його зустрічі з представниками ПРООН на чолі з Яко Сільє, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Маємо домовленості про закупівлю газопоршневих установок, які додатково посилять нашу спроможність безперебійних поставок електроенергії та тепла українцям упродовж зимового періоду», - зазначив він.

Глава «Нафтогазу» також висловив подяку ПРООН за підтримку і допомогу в ліквідації руйнівних наслідків російської агресії.