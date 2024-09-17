Група Нафтогаз за 8 місяців сплатила ₴60,8 мільярда податків

Група Нафтогаз у січні - серпні 2024 року сплатила до державного та місцевих бюджетів 60,8 млрд грн податків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.

«За вісім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн. Це понад 7% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

«У серпні підприємства Групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн - до місцевих бюджетів», - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» у 2023 році сплатила понад 90,2 млрд грн податкових платежів, у 2022 році - понад 90 млрд грн.