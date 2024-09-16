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Паливна компанія власників Нової пошти почала торгувати за межами групи
17:46 16.09.2024 |
Компанія "Нова Енерджі" групи компаній Nova, куди входить і Нова пошта, почала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку. Про це LIGA.net повідомила пресслужба компанії.
Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства.
Раніше Нова Енерджі забезпечувала потреби у пальному Нової пошти: постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.
Повідомляється, що Нова пошта почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року - після російських ударів по нафтосховищах та дефіциту пального. Тоді й була створена Нова Енерджі.
"Завданням номер один на початку було мінімізувати ризики та забезпечити паливну й енергетичну автономність для Нової пошти. На сьогодні ми на 70% покриваємо її потреби у дизельному пальному. Наступним кроком став вихід Нова Енерджі на відкритий ринок для продажу пального", - розповів гендиректор Нова Енерджі Андрій Литвиненко.
Серед ключових постачальників пального зараз такі компанії, як Orlen, Hellenic, Укрнафта, Vitoil та інші.
За даними компанії, обсяг інвестицій у створення Нова Енерджі у 2022-2023 роках становив $3 млн. Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів.
Також Нова Енерджі планує до кінця року вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн щомісяця.
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