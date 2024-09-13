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Виконувачем обов'язків голови правління Укренерго 5 вересня став Олексій Брехт
14:20 13.09.2024 |
Олексій Брехт із 5 вересня перебуває на посаді виконувача обов'язків голови правління НЕК "Укренерго".
Як передає Укрінформ, про це компанія повідомляє у Фейсбуці.
"З 5 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління Укренерго. У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі - 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління Укренерго та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі", - ідеться в повідомленні.
За його словами, "головна задача на сьогодні - продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Укренерго відіграє ключову роль в українській енергосистемі, тому забезпечувати її надійну роботу у складі європейської мережі ENTSO-E - наш пріоритет".
"Укренерго зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору - також серед цілей компанії. Адже це - запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору", - підкреслили у компанії і додали, що і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатимуть прозорого обрання незалежної наглядової ради та призначення голови правління Укренерго.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 вересня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що наглядова рада Укренерго звільнила голову правління компанії Володимира Кудрицького.
Наступного дня, 3 вересня, незалежні члени наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреансен подали у відставку через політичні мотиви звільнення Кудрицького.
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