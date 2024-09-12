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ДТЕК планує побудувати батареї для зберігання енергії на 200 МВт
17:02 12.09.2024 |
ДТЕК побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт.
Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.
Зазначається, що в проєкт буде інвестовано 140 млн євро. Батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року.
Мова йде про низку об'єктів, географічно розподілених по Україні.
Нагадаємо:
На позачерговому засіданні уряду виділили понад 470 млн грн на забезпечення резервного теплопостачання двох населених пунктів. Ідеться про Бурштин на Івано-Франківщині та Добротвір на Львівщині.
"ДТЕК Енерго" запевняє, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.
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