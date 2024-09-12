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Джеймі Даймон
ЄБРР надав «Приватбанк» портфельні гарантії для кредитування бізнесу на 400 мільйонів євро
13:41 12.09.2024 |
Європейський банк реконструкції та розвитку та державний "Приватбанк" підписали Угоду щодо портфельних гарантій для кредитування бізнесу на 400 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба українського банку.
Відповідний документ, який підписали у Лондоні 11 вересня, є найбільшою серед фінансових інституцій угодою про розподіл ризиків між ЄБРР та українським банком.
Договір передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику "Приватбанку" за кожним кредитом у межах портфелю нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.
Ця угода включає складові, що підтримують кредитування:
* з наданням грантової підтримки від міжнародних донорів - для кредитів на інвестиційні цілі;
* проєктів із забезпечення енергонезалежності для бізнес-клієнтів;
* для ОСББ та приватних осіб;
* для мікро, малих та середніх клієнтів;
* проєктів, що підтримують жіночий бізнес, ветеранський бізнес, релокований бізнес та бізнес, який постраждав від воєнних дій.
Зазначається, що отримане фінансування за цим інструментом дозволить держбанку збільшити можливості щодо кредитної підтримки українських компаній та розширити фінансування проєктів, які сприяють виробництву харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії в країні, що має вирішальне значення для України.
Як повідомлялося, Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на підтримку НАК "Нафтогаз України" у створенні стратегічних резервів природного газу та підтримку енергетичної безпеки.
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