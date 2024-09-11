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Активи Дунайського пароплавства оцінили у понад €154 мільйони
17:21 11.09.2024 |
Загальна вартість активів ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», згідно з незалежним оцінюванням, становить понад 154 млн євро.
Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор УДП Дмитро Москаленко, передає Укрінформ.
«Вартість активів УДП - понад 154 млн євро! Завершили процедуру незалежної оцінки активів підприємства. У перелік увійшло все майно, включаючи зареєстроване на наші дочірні, офшорні та іноземні компанії», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Москаленка, загалом будівлі, споруди, інфраструктура, флот оцінені у понад 6 млрд грн, з яких саме флот та інші транспортні засоби у кількості понад 600 од. оцінені у 5,4 млрд грн.
Очільник підприємства підкреслив, що незалежна оцінка - одна зі складників планування довгострокового розвитку і трансформації компанії. Крім того, оцінка сприяє більш ефективному та прозорому управлінню активами. Також незалежна оцінка є обов'язковою умовою для залучення фінансування від міжнародних донорів.
Крім того, проведене оцінювання довело, що всі активи підприємства є в наявності, і це спростовує інформацію, розповсюджену у соцмережах, що нібито флот уже не належить УДП.
Як повідомлялося, через падіння попиту на перевезення Дунаєм ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» поставило більшість флоту у відстій.
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