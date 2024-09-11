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Артур Еш
Укрнафта у І півріччі отримала ₴10,6 мільярда чистого прибутку
14:22 11.09.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
Січень-червень 2024 року ПАТ "Укрнафта" завершило з чистим прибутком 10,6 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"За перше півріччя 2024 року Укрнафта отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Результати підтверджені аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine", - йдеться у повідомленні.
У січні-червні компанія сплатила до державного бюджету у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку і митних платежів 20,2 млрд грн.
Як повідомлялося, у 2023 році Укрнафта отримала 24 млрд грн чистого прибутку. Затверджений Кабінетом Міністрів фінансовий план компанії на 2024 рік передбачає дохід на рівні 118 млрд грн і прибуток на рівні 18 млрд грн.
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