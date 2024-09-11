Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрнафта у І півріччі отримала ₴10,6 мільярда чистого прибутку

 

Січень-червень 2024 року ПАТ "Укрнафта" завершило з чистим прибутком 10,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"За перше півріччя 2024 року Укрнафта отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Результати підтверджені аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine", - йдеться у повідомленні.

У січні-червні компанія сплатила до державного бюджету у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку і митних платежів 20,2 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Укрнафта отримала 24 млрд грн чистого прибутку. Затверджений Кабінетом Міністрів фінансовий план компанії на 2024 рік передбачає дохід на рівні 118 млрд грн і прибуток на рівні 18 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес