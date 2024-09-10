Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

lifecell і «Датагруп-Volia» офіційно змінили власника

 

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

Придбання lifecell та "Датагруп-Volia" є угодою десятиріччя на українському ринку, проте офіційно її вартість не розкривається, пише українська редакція Forbes із посиланням на пресслужбу компанії.

"Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом. Ми впевнені, що наша історична угода стане сигналом для інших про те, що Україна пропонує привабливі можливості, і час для інвестицій настав", - прокоментував завершення угоди Ньєль.

За її підсумками, мажоритарним власником об'єднаної компанії з часткою 85% став сам Ньєль, ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital - мажоритарному власнику "Датагруп-Volia". Очолить новий холдинг керівник "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба, який матиме у ньому 5%.

За його словами, на наступному етапі планується створити обʼєднану телекомунікаційну платформу на базі двох придбаних компаній.

"Взаємна інтеграція клієнтських баз, оптимізація витрат та бізнес-процесів, а також нарощення інвестицій в мережу дозволять нам пропонувати ще більш привабливі та конкурентоспроможні пакети", - зазначив Шелемба.

Також компанія очікує на підписання документів і надання фінансування у розмірі $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC), анонсованого у червні 2024 року на конференції Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Кредит дозволить профінансувати інвестиційну програму, яка включає інвестиції в мережі, ліцензії, обладнання та розширення фіксованої та мобільної інфраструктури в Україні, запевнили в компанії.

Як повідомлялося, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні - ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" - французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав'є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів.

Спочатку Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовився надати дозвіл на концентрацію. Завершенню угоди перешкоджав арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".

Однак 16 квітня ці арешти було скасовано, а у липні АМКУ задовольним заявку французької компанії DVL Telecom Ньєля на придбання оператора lifecell.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0948
  0,0780
 0,19
EUR
 1
 45,3830
  0,1744
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес