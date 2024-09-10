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lifecell і «Датагруп-Volia» офіційно змінили власника
11:56 10.09.2024 |
Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".
Придбання lifecell та "Датагруп-Volia" є угодою десятиріччя на українському ринку, проте офіційно її вартість не розкривається, пише українська редакція Forbes із посиланням на пресслужбу компанії.
"Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом. Ми впевнені, що наша історична угода стане сигналом для інших про те, що Україна пропонує привабливі можливості, і час для інвестицій настав", - прокоментував завершення угоди Ньєль.
За її підсумками, мажоритарним власником об'єднаної компанії з часткою 85% став сам Ньєль, ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital - мажоритарному власнику "Датагруп-Volia". Очолить новий холдинг керівник "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба, який матиме у ньому 5%.
За його словами, на наступному етапі планується створити обʼєднану телекомунікаційну платформу на базі двох придбаних компаній.
"Взаємна інтеграція клієнтських баз, оптимізація витрат та бізнес-процесів, а також нарощення інвестицій в мережу дозволять нам пропонувати ще більш привабливі та конкурентоспроможні пакети", - зазначив Шелемба.
Також компанія очікує на підписання документів і надання фінансування у розмірі $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC), анонсованого у червні 2024 року на конференції Ukraine Recovery Conference у Берліні.
Кредит дозволить профінансувати інвестиційну програму, яка включає інвестиції в мережі, ліцензії, обладнання та розширення фіксованої та мобільної інфраструктури в Україні, запевнили в компанії.
Як повідомлялося, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні - ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" - французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав'є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів.
Спочатку Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовився надати дозвіл на концентрацію. Завершенню угоди перешкоджав арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.
Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".
Однак 16 квітня ці арешти було скасовано, а у липні АМКУ задовольним заявку французької компанії DVL Telecom Ньєля на придбання оператора lifecell.
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