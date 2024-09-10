Фінансові новини
- |
- 10.09.24
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли G7 закликали не зволікати з призначенням експертів до наглядової ради «Укренерго»
09:51 10.09.2024 |
Посли країн "Групи семи" закликали Київ не зволікати з заповненням складу наглядової ради НЕК "Укренерго" після звільнення його голови та відставки двох членів наглядової ради.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували у спільному X (Twitter) послів "сімки" в Україні.
Посли "підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради" після звільнення голови правління НЕК "Укренерго" і відставки двох членів наглядової ради на знак протесту.
"Це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів", - наголосили вони.
Минулої п'ятниці посол США Бріджит Брінк підтвердила, що Штати порушують це питання у діалозі з українськими посадовцями, хоча й уникнула деталізації щодо сигналів, якими США обмінюються з Україною.
Як відомо, два незалежних члени "Укренерго" подали заяви про звільнення у вівторок 3 вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів. Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Посли G7 закликали не зволікати з призначенням експертів до наглядової ради «Укренерго»
|Завод холодильного обладнання в Одесі продали за 120 млн грн
|Корпоративне управління важливе для інвесторів - заступник держсекретаря США про Укренерго
|Наглядова рада Енергоатома уже проводила збори - Галущенко
|Уряд включив «Укрбуд» до переліку об’єктів великої приватизації
|Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначили екскомандувача Сил логістики
Бізнес
|DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування
|Intel відмовилася від виробництва 2-нм процесорів та одразу перейде до 1,8-нм техпроцесу
|Білл Гейтс вірить у світле майбутнє зі штучним інтелектом
|Рекламодавці зменшать витрати на рекламу у соцмережі X
|Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ