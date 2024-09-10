Посли G7 закликали не зволікати з призначенням експертів до наглядової ради «Укренерго»

Посли країн "Групи семи" закликали Київ не зволікати з заповненням складу наглядової ради НЕК "Укренерго" після звільнення його голови та відставки двох членів наглядової ради.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували у спільному X (Twitter) послів "сімки" в Україні.

Посли "підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради" після звільнення голови правління НЕК "Укренерго" і відставки двох членів наглядової ради на знак протесту.

"Це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів", - наголосили вони.

Минулої п'ятниці посол США Бріджит Брінк підтвердила, що Штати порушують це питання у діалозі з українськими посадовцями, хоча й уникнула деталізації щодо сигналів, якими США обмінюються з Україною.

Як відомо, два незалежних члени "Укренерго" подали заяви про звільнення у вівторок 3 вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.

На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів. Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.