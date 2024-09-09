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Завод холодильного обладнання в Одесі продали за 120 млн грн
17:37 09.09.2024 |
Фонд державного майна України успішно продав контрольний пакет акцій (50%+1 акція) ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" в Одесі. Переможцем приватизаційного аукціону стало ТОВ "Мейсшип Каррі", власницею якого є Наталія Грабова з Одеси, що запропонувало 120 млн грн за державний пакет акцій. Про це свідчать дані на "Прозорро.Продажі".
Ще дві компанії пропонували лише на 1 та 2 гривні менше.
Згідно з повідомленням пресслужби Фонду держмайна, покупець також зобов'язаний додатково сплатити 24 млн грн ПДВ.
Завод "Оріон", заснований у 1973 році, спеціалізувався на виготовленні холодильного обладнання, зокрема компресорів для холодильників. Сьогодні його основна діяльність полягає в наданні нерухомості в оренду. До складу активів підприємства входять будівлі та споруди площею понад 46 000 квадратних метрів, розташовані на вулицях Житомирській, Болгарській і Степовій в Одесі, а також станція на пляжі на Миколаївській дорозі. Власність розташована на 5 земельних ділянках загальною площею 8,85 га, але правовстановлювальні документи на них поки що перебувають у стадії оформлення.
На 30 червня частина нерухомого майна Оріону, загальною площею 25 497,5 кв. м, була передана в оренду за 124 договорами, що діють до кінця 2025 року.
Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний погасити прострочену кредиторську заборгованість і не звільняти працівників протягом шести місяців.
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