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Корпоративне управління важливе для інвесторів - заступник держсекретаря США про Укренерго
23:15 06.09.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Політика, Міжнародні новини
Заступник держсекретаря США, в.о спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річард Верма наголосив на важливості для інвесторів незалежності корпоративного управління.
Про це він заявив на пресконференції в Києві, коментуючи звільнення голови правління НЕК "Укренерго", повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Коли ми говоримо з приватним сектором про інвестування, вони розглядають весь бізнес-клімат і нормативне середовище. Корпоративне управління та впевненість у ньому - одні з тих речей, на які дивляться компанії», - сказав Верма.
Він наголосив на важливості відповідності стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку, призначень, вільних від політичного впливу, і впевненості у незалежних і прозорих інституціях, включно з наглядовими радами.
«Я думаю, це те, що ми б рекомендували», - підкреслив заступник держсекретаря.
Своєю чергою посол США в Україні Бріджит Брінк додала: «Публічна довіра до незалежних інституцій, включно з незалежною та прозорою наглядовою радою, є дуже важливою для США та інвестицій партнерів в енергетичний сектор України. Це ж стосується і приватного сектору».
Брінк зазначила, що США рекомендують призначити людей на нині відкриті позиції в наглядовій раді та обрати нового генерального директора в НЕК «Укренерго» відповідно до стандартів ОЕСР.
Як повідомляв Укрінформ, заступник держсекретаря США Річард Верма прибув у пʼятницю до Києва.
2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об'єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Після цього наглядова рада вирішила звільнити очільника компанії.
Незалежні члени наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреансен подали у відставку, оскільки вбачають у звільненні Кудрицького політичні мотиви.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що є три кандидати на посаду незалежного члена наглядової ради НЕК "Укренерго", призначення одного із них може відбутися протягом двох тижнів. На нові дві вакантні посади буде оголошений конкурс.
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