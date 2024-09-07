Уряд включив «Укрбуд» до переліку об’єктів великої приватизації

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення 100% акцій АТ «Укрбуд» до переліку об'єктів великої приватизації.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Включено державний пакет акцій розміром 100 відсотків статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 № 36-р», - йдеться в повідомленні.

Державне акціонерне товариство «Укрбуд» було передано в управління Фонду державного майна України у січні 2023 року.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України оголосив дати проведення аукціонів з продажу готелю «Україна» та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в межах великої приватизації.