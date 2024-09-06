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АНАЛІТИКА

Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначили екскомандувача Сил логістики

 

Замість Германа Сметаніна, який очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, т.в.о. генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» призначено Олега Гуляка.

Про це повідомила пресслужба УОП, передає Укрінформ.

«...наглядовою радою, як цього вимагає статут компанії, прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Ним став Олег Гуляк, який з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олег Гуляк розпочав свою військову кар'єру у Збройних Силах України з 1993 року. Є учасником російсько-української війни. У 2021-2024 роках був командувачем Сил логістики Збройних Сил України.

Відбір на посаду генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» наглядова рада оголосить у найкоротші терміни.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
 

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