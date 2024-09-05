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На Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу насос, що прокачує воду через реактор - Держатом
14:53 05.09.2024 |
На одному з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції зафіксована підвищена вібрація головного циркуляційного насоса, атомники готуються усувати подію.
Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - сказав Коріков.
Він повідомив, що цей насос - один із чотирьох - зараз зупинений, у зв'язку із чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.
"Експлуатуюча організація - НАЕК "Енергоатом" - планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", - зазначив Коріков.
Він повідомив, що цей насос - один із чотирьох - зараз зупинений, у зв'язку із чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.
"Експлуатуюча організація - НАЕК "Енергоатом" - планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", - зазначив Коріков.
Після проведення робіт енергоблок зможе вийти на повну потужність. Коріков також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.
Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" заявляє про виявлення зауваження у роботі одного з атомних енергоблоків, однак спростовує повідомлення про аварію.
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