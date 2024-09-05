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Постраждалу від пожежі в серпні градирню №1 ЗАЕС доведеться демонтувати
10:57 05.09.2024 |
Градирня №1 Запорізької АЕС серйозно постраждала від пожежі 11 серпня і може бути демонтована, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі за результатами свого п'ятого візиту на станцію з моменту її окупації Росією 4 березня 2022 року.
"До сьогоднішнього дня не було можливості дістатися сюди. Тепер ми можемо значно краще оцінити те, що трапилося. Ця велика споруда непридатна для використання. Думаю, в майбутньому вона буде якимось чином демонтована", - прокоментував Гроссі побачене на ЗАЕС у мережі Х у середу ввечері.
Він також повідомив, що відвідав водонасосну станцію і сховище свіжого ядерного палива.
"Ми будемо аналізувати те, що побачили сьогодні", - сказав Гроссі.
За його словами, "до закінчення конфлікту або переходу у фазу, коли не буде активних бойових дій", можливість серйозного інциденту на ЗАЕС не можна виключати.
Як повідомлялося, близько 20:00 11 серпня на території ЗАЕС сталася пожежа на об'єкті технічного водопостачання, внаслідок якої сталося загоряння градирні №1 і пошкодження іншого технологічного обладнання.
У НАЕК "Енергоатом" заявили, що ймовірною причиною пожежі може бути недбалість російських окупантів або ж свідомий підпал, однак порушень кордонів та умов безпечної експлуатації немає. Градирня розташована приблизно за кілометр від енергоблоків станції.
МАГАТЕ тоді повідомляло, що поки що не може зробити остаточних висновків щодо причини пожежі на основі отриманих даних і спостережень і продовжить свій аналіз.
Водночас Гроссі назвав малоймовірним, що первинне джерело пожежі почалося біля основи градирні.
Окупаційне керівництво ЗАЕС заявляло, що допускає демонтаж градирні.
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