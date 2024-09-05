Украгазбанк приєднався до програми «Національний кешбек»

Украгазбанк став партнером державної програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення 10% вартості при купівлі українських товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що клієнти банку можуть оформити в мобільному застосунку «ЕКО-банк Онлайн» віртуальну картку «Зроблено в Україні», на яку держава перераховуватиме кошти кешбека.

"Згідно з умовами програми, у разі купівлі українських товарів споживач отримуватиме компенсацію 10% їх вартості. У такий спосіб громадяни отримають в середньому 500 - 1000 грн на місяць впродовж вересня - грудня 2024 року", - ідеться у повідомленні.

Максимальна сума кешбека - 3 тис. грн на місяць, нагадали у фінустанові.

Крім того, UGB запропонує додаткові бонуси для учасників програми.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 2 вересня 2024 року офіційно запустили програму "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

Кошти можна буде витратити на медичні послуги, спорт, кіно та інші послуги, а також задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.