Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МАГАТЕ надасть технічну підтримку в рамках добудови блоків на Хмельницькій АЕС, - Міненерго

 

МАГАТЕ підтримує наміри України щодо розширення атомної енергетики, зокрема завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Організація готова надати для цього свою технічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Зазначається, що під час нещодавньої зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі обговорювались якраз деталі проєкту добудови енергоблоків, а також питання захисту ключових енергетичних об'єктів країни на тлі російських обстрілів.

Галущенко також повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів.

"Будівництво може початися, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт", - йдеться у заяві Міненерго.

Своєю чергою, Гроссі наголосив на необхідності цього проєкту для покращення стану енергосистеми України.

Він звернув увагу на важливість проєкту будівництва нових блоків, зазначивши, що МАГАТЕ підтримує його реалізацію. Гроссі заявив, що участь міжнародної організації сприятиме дотриманню високих стандартів ядерної безпеки.

Гендиректор МАГАТЕ запропонував започаткувати місію з технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи на станції. За його словами, це допомогло б підвищити довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки.

Хмельницька АЕС

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) розташована біля міста Нетішин у Хмельницькій області. Станція має два енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1000. Перший блок запущено в 1987 році, другий - у 2004 році.

Планується добудова ще двох блоків для підвищення потужності на тлі проблем з енергосистемою, які викликала російська окупація ЗАЕС, а також постійні удари РФ по українським енергооб'єктам.

Наразі ХАЕС забезпечує значну частку електроенергії для західної частини України та експортує електроенергію до сусідніх країн, коли це дозволяє стан енергосистеми.

Раніше стало відомо, що одним із партнерів у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС може стати американська компанія Westinghouse. США у цілому неодноразово висловлювали підтримку цьому, тому їх компанії прагнуть бути причетні до цього процесу. Також компанія Westinghouse розуміє, що це дасть можливість збільшити об'єми палива, яке Україна буде купувати в неї.

Нагадаємо, ми вже повідомляли про те, що Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів підтримала ідею добудови блоків Хмельницької АЕС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8964  0,01 0,02 41,5714  0,10 0,24
EUR 45,2907  0,04 0,10 46,0329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,07 0,18 41,3700  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес