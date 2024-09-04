МАГАТЕ надасть технічну підтримку в рамках добудови блоків на Хмельницькій АЕС, - Міненерго

МАГАТЕ підтримує наміри України щодо розширення атомної енергетики, зокрема завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Організація готова надати для цього свою технічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Зазначається, що під час нещодавньої зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі обговорювались якраз деталі проєкту добудови енергоблоків, а також питання захисту ключових енергетичних об'єктів країни на тлі російських обстрілів.

Галущенко також повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів.

"Будівництво може початися, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт", - йдеться у заяві Міненерго.

Своєю чергою, Гроссі наголосив на необхідності цього проєкту для покращення стану енергосистеми України.

Він звернув увагу на важливість проєкту будівництва нових блоків, зазначивши, що МАГАТЕ підтримує його реалізацію. Гроссі заявив, що участь міжнародної організації сприятиме дотриманню високих стандартів ядерної безпеки.

Гендиректор МАГАТЕ запропонував започаткувати місію з технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи на станції. За його словами, це допомогло б підвищити довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки.

Хмельницька АЕС

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) розташована біля міста Нетішин у Хмельницькій області. Станція має два енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1000. Перший блок запущено в 1987 році, другий - у 2004 році.

Планується добудова ще двох блоків для підвищення потужності на тлі проблем з енергосистемою, які викликала російська окупація ЗАЕС, а також постійні удари РФ по українським енергооб'єктам.

Наразі ХАЕС забезпечує значну частку електроенергії для західної частини України та експортує електроенергію до сусідніх країн, коли це дозволяє стан енергосистеми.

Раніше стало відомо, що одним із партнерів у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС може стати американська компанія Westinghouse. США у цілому неодноразово висловлювали підтримку цьому, тому їх компанії прагнуть бути причетні до цього процесу. Також компанія Westinghouse розуміє, що це дасть можливість збільшити об'єми палива, яке Україна буде купувати в неї.

Нагадаємо, ми вже повідомляли про те, що Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів підтримала ідею добудови блоків Хмельницької АЕС.