ПриватБанк виграв апеляцію проти феросплавного заводу Коломойського

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення Господарського суду та відмовив у задоволенні позову Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), пов'язаного з Ігорем Коломойським. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Торік у жовтні Господарський суд Києва задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів і визнав припиненими всі його зобов'язання перед ПриватБанком за чотирма кредитними договорами.

Банк оскаржив рішення суду, й розгляд цієї справи в апеляції тривав майже рік. НЗФ та афілійовані з ним компанії, зокрема Запорізький феросплавний завод, Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати, намагалися всіляко затягнути розгляд: подавали численні клопотання про відведення колегії суддів, скарги про виправлення описок до попередніх рішень судів, зазначають у ПриватБанку.

На думку адвокатів банку, НЗФ намагається за допомогою українських судів розвалити американський позов ПриватБанку проти колишніх власників.

У 2019 році ПриватБанк розпочав судовий процес у штаті Делавер (США) проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У позові на суму понад $685 млн згадується видання банком позик Нікопольському заводу в період до націоналізації та сумнівний, на думку банку, характер цих угод.

Рішення українських судів має довідковий характер і може бути використане колишніми власниками ПриватБанку як аргумент у США, щоб довести свою невинуватість.

Як держбанк повідомляв раніше, підприємства з орбіти Коломойського подали понад 200 майже однакових позовів в Україні, щоб показати суду в США, що ПриватБанк не має до них претензій.