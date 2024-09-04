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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця вийшла на 700 млн грн збитків на місяць. Буде збитковою за підсумками року

 

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у липні-серпні зазнала збитків 600-700 млн грн і очікує невеликий збиток за підсумками 2024 року, незважаючи на прибуткову роботу в першій половині року.

"Шість місяців (2024 року - ІФ-У) у нас дійсно був прибуток до 3 млрд грн, але вже в липні та в серпні ми зіткнулися зі збитками. У липні десь 600-700 млн грн, у серпні ми також очікуємо збиток до 700 млн грн... у нас поки що немає тих обсягів прибуткових вантажів, які дають запас міцності", - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у середу.

Він висловив сподівання, що ситуація покращиться у зв'язку з активізацією зернового експорту після збиральної компанії. Однак, це не дасть змоги уникнути невеликого збитку за підсумками року.

"Я вважаю, що якщо піде зерно на експорт і трохи вирівняється обсяг перевезень, ми вийдемо на невеликий збиток за підсумками року, оскільки в будь-якому разі ми збільшуємо обсяги перевезень, але збільшуються і збитки за деякими перевезеннями", - сказав Лященко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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