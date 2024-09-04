Національна енергокомпанія (НЕК) "Укренерго" - український системний оператор енергосистеми - це та компанія, увага до якої прикута не тільки в Україні, а й за її межами. Відключення електроенергії через руйнування Росією значної частини української енергосистеми нині турбують українських громадян, особливо перед початком опалювального сезону, який, як очікується, буде дуже важким. До "Укренерго" прикута увага й з боку міжнародних партнерів, які всіма силами намагаються допомогти Україні витримати енерготерор, який російська армія прагне влаштувати в Україні перед зимою.

Втім, незважаючи на це, пізно ввечері 2 вересня наглядова рада "Укренерго" більшістю голосів на позачерговому засіданні звільнила голову правління енергокомпанії Володимира Кудрицького. Про причини звільнення офіційно не повідомлялося. До цього у ЗМІ поширювалася інформація, що вимога про звільнення Кудрицького начебто пролунала під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня. Ймовірною причиною такої вимоги тоді ЗМІ називали нібито незавершені захисні конструкції навколо підстанцій системного оператора, що призвело до перебоїв із постачанням електрики після російського масованого ракетного обстрілу 26 серпня.

DW звернулося за коментарем до уряду, зокрема до міністерства енергетики України, яке є акціонером НЕК "Укренерго", з питанням пояснити причини звільнення Кудрицького. В міністерстві енергетики відповіли, що рішення про відставку голови правління НЕК "Укренерго" ухвалює незалежна наглядова рада. "Міністерство жодним чином не втручається в роботу незалежної наглядової ради і зацікавлено у вжитті необхідних заходів для захисту енергетичних об'єктів. Це питання національної безпеки в умовах постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури", - йдеться у відповіді пресслужби міненерго.

Закликів міжнародних партнерів щодо "Укренерго" в Україні не почули

Хоча Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду "Укренерго" та президента Володимира Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького, а представники міжнародних фінансових організацій радили призупинити важливі управлінські рішення до формування повного складу наглядової ради "Укренерго", четверо з шести членів наглядової ради таки проголосували за звільнення.

Після цього міжнародні представники в наглядовій раді - її голова Данієль Доббені та один з членів Педер Андреасен - оприлюднили заяву, що звільнення Кудрицького було політично вмотивованим і повідомили про свій вихід з наглядової ради "Укренерго". "З перших днів нашої роботи в наглядовій раді "Укренерго" ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви", - наголосили Доббені та Андреасен у своїй заяві. Водночас вони відзначили професіоналізм правління "Укренерго" та колективу компанії, які забезпечили керованість процесами і контроль над енергосистемою як і в перші три тижні ізольованого режиму роботи енергосистеми України після початку повномасштабного вторгнення РФ, так і під час масованих ракетних атак Росії на об'єкти компанії.

У заяві членів наглядової ради йдеться, що за час повномасштабної війни "Укренерго" залучило більше ніж 1,5 мільярда євро міжнародної підтримки на відновлення енергосистеми, підтримку ліквідності та будівництво інженерного захисту, а це - "свідчення прозорих закупівельних процесів у компанії та її бездоганної репутації".

Що говорить про своє звільнення сам Володимир Кудрицький?

Тим часом Володимир Кудрицький спростував повідомлення, що його звільнення було обумовлене неналежною організацією захисту підстанцій енергосистеми. "Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту. І до нього у членів ради жодних запитань не було", - написав Кудрицький у соціальній мережі Facebook. За його словами, практично на кожній підстанції "Укренерго" побудовані антидронові укриття, загалом ідеться про понад 60 таких споруд.

"Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки, - пише далі Кудрицький. - Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу". Як стверджує Кудрицький, останнім часом в анонімних Телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації "Укренерго".

Кудрицький також повідомив, що в.о. голови правління НЕК "Укренерго" зараз призначений Олексій Брехт, член правління який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури.

Експерти про відставку Кудрицького: дивне і несвоєчасне рішення

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що звільнення Володимир Кудрицького є політично обумовленим, оскільки він не був "членом команди з Банкової" та надзвичайно дратував представників влади своєю незалежністю та "надмірно теплими контактами з міжнародними партнерами". "Кудрицький не є системним гравцем у команді діючого керівництва держави. Ніяких конкретних причин його звільнення не знайшли. На жаль, це погана історія, тому що ми побачили, що насправді наглядові ради у нас не є незалежними і вони дуже чутливо реагують на сигнали з Банкової", - прокоментував Омельченко.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев констатує, що роботу Володимира Кудрицького можна побачити "на власні очі", а наглядова рада, яка проігнорувала ці практичні результати продемонструвала свою заангажованість. "Я позитивно оцінюють діяльність "Укренерго" за керівництва Кудрицького. Це і вирішення питання з боргами, і синхронізація української енергосистеми з європейською, і швидке її відновлення після обстрілів, і забезпечення захисту енергооб'єктів. Змінювати керівництво компанії перед важкою зимою, це дивно, адже зараз в компанії почнеться період турбулентності", - сказав DW Рябцев.

При цьому виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк порадив українцям запасатися генераторами через це "недалекоглядне рішення" наглядової ради. "Я не вірю що Захід проковтне цей плювок в обличчя. Наслідки цього будуть дуже значні. Довіра, вибудувана Кудрицьким у стосунках з європейцями була чи не найбільшим капіталом "Укренерго". Під цю довіру нас підключали до мережі ЄС, під цю довіру давали гроші й обладнання, під цю довіру бізнес ішов на інвестиційні тендери будувати розподілену генерацію", - написав Павлюк у Фейсбук.

Виконавчий директор з питань України та Молдови Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер вже заявив, що зняття Володимира Кудрицького з посади голови "Укренерго" є несвоєчасним. Про це Тюркнер сказав у коментарі Суспільному. "Раптова зміна керівництва може, як це часто буває, затримати прогрес у реалізації важливих проєктів. Це дуже прикро і знову кидає тінь на репутацію України з точки зору корпоративного управління", - наголосив Тюркнер. На його переконання, раптова зміна керівництва "Укренерго" під час війни та енергетичної кризи в Україні є несвоєчасною. Наразі є виконувач обов'язки генерального директора, але необхідно провести належний пошук постійного генерального директора, додав представник ЄБРР.