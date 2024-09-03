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АНАЛІТИКА

«Українська бронетехніка» представила новий бойовий автомобіль

«Українська бронетехніка» представила новий бойовий автомобіль

 

"Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 представила новий бронеавтомобіль "Варта 2".

Про це повідомляє пресслужба "Української бронетехніки".

Зазначається, що представлена бойова броньована колісна машина "Варта 2" має повну масу 14 тон та може розвивати швидкість 110 кілометрів на годину.

«Українська бронетехніка» представила новий бойовий автомобіль

 

"Це абсолютно нова машина, яка розроблялася з врахуванням десятирічного досвіду компанії, потреб військових та умов сучасної війни. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Бронемашина оснащена бойовим модулем "Січ" з 30 мм автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

«Українська бронетехніка» представила новий бойовий автомобіль

 

Клас балістичного захисту бронеавтомобіля повністю відповідає натовському STANAG 3, протимінний захист 3a/3b.

Автомобіль також оснащений протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які забезпечують максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, яка захищає екіпаж від перевантажень під час підриву.

"Варта 2" обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз.

За матеріалами: Економічна правда
 

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