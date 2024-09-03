Державний енерготрейдер ЕКУ отримав наглядову раду: хто увійшов

Кабінет міністрів України погодив склад наглядової ради державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ). Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

За результатами конкурсного відбору до складу наглядової ради ЕКУ увійшли три незалежні члени та два представники держави.

Незалежними членами наглядової ради ЕКУ стануть:

Пітер Стайлз , керуючий директор консалтингової компанії Stratos Energy Consulting. Понад 20 років обіймав посаду виконавчого члена правління Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET). До цього дев'ять років працював віцепрезидентом Enron Europe. Має значний досвід у реалізації масштабних проєктів у Європі, пов'язаних із виробництвом електроенергії, трейдингом електроенергією та газом, а також у сфері відновлюваної енергетики та торгівлі квотами на викиди вуглецю.

Абдулла Коксаль , член правління енергодистрибуційної компанії Yedas Grids (входить до енергохолдингу Calik Enerji, Туреччина). Понад три роки працював у приватному українському енергохолдингу ДТЕК, де керував запуском бренду YASNO. Обіймав керівні посади в енергокомпанії Enerjisa (Туреччина, венчурний актив Sabanci Holding та E.ON), що обслуговує 9 млн клієнтів, а також працював у компанії Siemens у Туреччині.

Олександр Мужель , старший менеджер консалтингової компанії LCHM (Велика Британія), що спеціалізується на питаннях комплаєнсу та аудиту. Працював на керівних посадах у Bank of America, Merrill Lynch та ING Bank (Велика Британія), відповідав за діяльність на ринку первинного капіталу, зокрема залучення фінансування для великих енергетичних компаній. У 2021-2023 роках обіймав посаду члена наглядової ради української енергогенерувальної компанії ПАТ "Центренерго".

Членами наглядової ради від держави будуть призначені:

Оксана Осьмачко , заступник голови Фонду державного майна. Раніше обіймала керівні посади у приватних підприємствах та асоціаціях, що спеціалізуються на зовнішньоекономічній діяльності.

Ігор Тимошенко , заступник голови Фонду державного майна. До роботи у ФДМ понад 30 років обіймав керівні посади в органах виконавчої влади Рівненської області.

Загалом у конкурсному відборі на посади незалежних членів наглядової ради ЕКУ взяв участь 41 кандидат.

Довідка

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) - національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення щодо купівлі, продажу та управління енергоресурсами. ЕКУ входить до п'ятірки трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами та торгівлі зеленою електроенергією. ЕКУ заснувала першу державну балансувальну групу учасників ринку електроенергії, наразі другу за розміром в Україні. Клієнти компанії генерують 10% ВВП України. 100% ЕКЗ належить державі, управління компанією здійснює Фонд державного майна.