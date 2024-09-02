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АНАЛІТИКА

Укрпошта заборонила післяплату готівкою за посилки від ФОПів

 

Укрпошта з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Таке рішення обумовлене ухвалою Національного банку України.

"Укрпошта інформує - НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, усі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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