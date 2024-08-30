Фінансові новини
- |
- 30.08.24
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнесмен Свіщов купує виробника води «Лужанська» і «Поляна Квасова»
09:45 30.08.2024 |
Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Води Поляни" львівського бізнесмена Олександра Свіщова купити частку в статутному капіталі МПП "Алекс", ТОВ "Аква Алекс" і ТОВ "Закарпаткурортмінводи". Таке рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 29 серпня.
Усі три компанії, які купує Свіщов, зареєстровані у селі Поляна біля Мукачева на Закарпатті й займаються виробництвом мінеральної води. У їхній лінійці "Лужанська", "Поляна Квасова-8", "Шаянська", "Поляна Купель-5", "Вершина" тощо.
Кінцеві бенефіціари закарпатських компаній - Андрій Петьовка (син народного депутата, колишнього мера Мукачева Василя Петьовки) і закарпатський бізнесмен Василь Попп.
Олександр Свіщов - львівський підприємець, бізнес-партнер Григорія Козловського і ексвласник Винниківської тютюнової фабрики. Ключові особи групи компаній родини Свіщових - Олександр Свіщов і його син Віталій, депутат Львівської міськради VII-VIII скликань. Група займається нерухомістю. Їй належить спортивно-розважальний комплекс Leoland на вул. Мельника у Львові, де раніше був палац спорту "Україна".
У листопаді минулого року Олександр Свіщов і засновник компанії Dragon Capital Томаш Фіала планували разом придбати виробника мінеральних вод у Трускавці Львівської області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Генштабі ЗСУ підтвердили втрату F-16 і загибель пілота
|Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
|Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнесмен Свіщов купує виробника води «Лужанська» і «Поляна Квасова»
|«Накопичили гігантський запас». В Укренерго більше трансформаторів, ніж може вибити Росія
|«Нафтогаз» розпочав закупівлю газу на «митний склад» за кредит ЄБРР
|Укрзалізниця починає укладання євроколії від Чопа до Ужгорода
|Найбільший український виробник вогнезахисних матеріалів «Ковлар Груп» зазнав інформаційної атаки
|«Енергоатом» отримав землю під будівництво Чигиринської АЕС
Бізнес
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів
|Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram
|Будинок за ціною смартфона: ООН впроваджує 3D-друк осель із глини в Колумбії
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це
|Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування