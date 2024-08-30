Бізнесмен Свіщов купує виробника води «Лужанська» і «Поляна Квасова»

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Води Поляни" львівського бізнесмена Олександра Свіщова купити частку в статутному капіталі МПП "Алекс", ТОВ "Аква Алекс" і ТОВ "Закарпаткурортмінводи". Таке рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 29 серпня.

Усі три компанії, які купує Свіщов, зареєстровані у селі Поляна біля Мукачева на Закарпатті й займаються виробництвом мінеральної води. У їхній лінійці "Лужанська", "Поляна Квасова-8", "Шаянська", "Поляна Купель-5", "Вершина" тощо.

Кінцеві бенефіціари закарпатських компаній - Андрій Петьовка (син народного депутата, колишнього мера Мукачева Василя Петьовки) і закарпатський бізнесмен Василь Попп.

Олександр Свіщов - львівський підприємець, бізнес-партнер Григорія Козловського і ексвласник Винниківської тютюнової фабрики. Ключові особи групи компаній родини Свіщових - Олександр Свіщов і його син Віталій, депутат Львівської міськради VII-VIII скликань. Група займається нерухомістю. Їй належить спортивно-розважальний комплекс Leoland на вул. Мельника у Львові, де раніше був палац спорту "Україна".

У листопаді минулого року Олександр Свіщов і засновник компанії Dragon Capital Томаш Фіала планували разом придбати виробника мінеральних вод у Трускавці Львівської області.