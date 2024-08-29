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АНАЛІТИКА

«Накопичили гігантський запас». В Укренерго більше трансформаторів, ніж може вибити Росія

 

Україна зараз отримує більше трансформаторів, ніж здатна вибити Росія. Про це сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC Україна.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак", - сказав він.

Кудрицький вважає, що Росія ще у жовтні 2022 році поставила собі за мету повністю і надовго погасити енергосистему, особливо зимою. Вони думають, що погані гуманітарні умови в тилу можуть почати впливати на фронт, сказав енергетик.

"Тобто вони фактично діють як терористи, намагаються досягти своїх цілей, беручи в заручники цивільних людей. Тільки терористи зазвичай тероризують якусь обмежену групу людей, а тут ми говоримо про десятки мільйонів українців", - сказав він.

Кудрицький додав, що у 2022-2023 роках росіянам не вдалося викликати блекаут і навряд чи їм це вдасться зараз.

"Можуть бути складнощі. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій", - сказав він в інтерв'ю, яке записували 22 серпня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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