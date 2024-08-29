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«Нафтогаз» розпочав закупівлю газу на «митний склад» за кредит ЄБРР
10:03 29.08.2024 |
Група "Нафтогаз" розпочала закупівлю природного газу, який зберігатиметься в режимі "митний склад" (МС), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії в середу.
За її даними, закупівля здійснюється за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на EUR200 млн, яку відкрито спеціально для формування резервного запасу газу.
У групі уточнили, що в рамках затвердженого минулого місяця прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу України на 2024 рік і I квартал 2025-го "Нафтогаз" визначено відповідальним за створення резервного запасу газу на випадок надзвичайних ситуацій.
"Ідеться не про імпорт газу, а про закупівлю за кошти ЄБРР обсягу, що зберігатиметься в режимі "митний склад" і використовуватиметься винятково в разі виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу", - пояснили у пресслужбі.
У "Нафтогазі" додали, що потреби українського населення група має намір закривати за рахунок власного видобутку. "За планового розвитку подій газу власного видобутку цілком вистачить для забезпечення потреб українського населення", - зазначили в компанії.
Як повідомлялося, наприкінці 2022 року "Нафтогаз" залучив кредит ЄБРР під держгарантії на EUR300 млн, за рахунок чого було створено резервний запас природного газу обсягом 748 млн куб. м у режимі "митний склад".
Нову угоду про кредит ЄБРР "Нафтогазу" на EUR200 млн під держгарантії було укладено в листопаді 2023 року. Тоді зазначалося, що вона набуде чинності після оформлення держгарантій. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія і Нідерланди.
У липні 2024 року міністр фінансів України Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.
Режим МС дає змогу зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків і митних зборів під час подальшого його транспортування з території країни.
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