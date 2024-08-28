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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця починає укладання євроколії від Чопа до Ужгорода

 

Укрзалізниця на ділянці Чоп - Ужгород розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладання євроколії 1435 мм. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Для цієї ділянки залізничники збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку.

Також триває ремонт штучних споруд, що розташовані вздовж ділянки. Раніше залізничники вже виконали комплекс підготовчих робіт: зачистили місця будівництва від порослі, чагарників, завершили поточний ремонт колії №2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки.

В УЗ запевняють, що реалізація проєкту з будівництва євроколії Чоп - Ужгород йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.

Проєкт передбачає будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту, реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення, оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Загальна вартість проєкту - 1,3 млрд грн, 50% фінансується із фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі у конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році. Проєкт будівництва євроколії Чоп - Ужгород стартував у квітні цього року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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