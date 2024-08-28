Найбільший український виробник вогнезахисних матеріалів «Ковлар Груп» зазнав інформаційної атаки

14-25 серпня в українських ЗМІ з'явилися близько 100 однотипних публікацій, метою яких була дискредитація компанії «Ковлар Груп», її засновників та співробітників.

Директор «Ковлар Груп» Костянтин Калафат вважає, що розміщення цих публікацій є частиною спланованої інформаційної кампанії, пов'язаної з діяльністю недоброчесних конкурентів, які за підтримки корумпованих чиновників приймають участь у державних закупівлях вогнезахисних матеріалів. «Як показує практика тендерів останніх років, ціна вогнезахисних матеріалів Ammokote виробництва «Ковлар Груп» значно нижча, ніж ціна продукції, з якою перемагають у тендерах недоброчесні ділки, що ошукують державу та крадуть з бюджету України сотні мільйонів гривень», - повідомив він.

Слід зауважити, що тему багатомільйонних розкрадань бюджетних коштів у тендерах на протипожежний захист державних об'єктів досліджував журналіст проєкту «НАШІ ГРОШІ» Юрій Ніколов. Відповідно до його розслідувань у 2014, 2019 та 2024 роках, завищення цін на вогнезахисну фарбу та шпаклівку для потреб атомної промисловості складало до 5 разів, а у проєктах з будівництва накриттів стратегічних обʼєктів енергетики - до 10 разів.

Експерти медіа-спільноти оцінюють вартість такої атаки у межах $50-100 тис., що свідчить про серйозність намірів замовників чорного піару зіпсувати репутацію флагмана української вогнезахисної галузі, який заважає розкрадати кошти на державних закупівлях.

Імовірно, що кінцевою метою атаки корумпованих ділків є припинення діяльності найбільшого українського виробника вогнезахисних матеріалів, який формує прозорі правила гри на ринку і пропонує одну з найнижчих цін на продукцію. Якщо такий задум здійсниться, то будівельна галузь отримає значне підвищення цін на вогнезахист, а держава буде змушена витрачати значно більші кошти на закупівлю вогнезахисних матеріалів.

Створена у 2015 році «Ковлар Груп» виробляє за сучасними технологіями більше 25 видів засобів пасивного вогнезахисту, що дозволяє українським замовникам будівництва отримувати високоякісну продукцію за доступною ціною. Наукові розробки та клієнтоорієнтований підхід дозволили компанії за 9 років вирости зі стартапу до найбільшого вітчизняного виробника вогнезахисту, який наразі займає близько 60% ринку.

У компанії повідомили, що незважаючи на інформаційну атаку, продовжують працювати у звичайному режимі та інвестувати у розробку нових продуктів. Також «Ковлар Груп» вживає всіх можливих заходів для притягнення до відповідальності осіб, які залучені до створення та розповсюдження наклепницької інформації та готує заяви до Національної поліції України, Служби безпеки України і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для розслідування цього інциденту.