Vodafone знову визнали лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні

Vodafone отримав ще одну престижну нагороду Ookla's Speedtest Awards за результатами користувацьких тестів Speedtest у I-II кварталах 2024 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ookla's Speedtest Awards присуджується операторам мобільних мереж, які демонструють виняткову швидкість і продуктивність у порівнянні з іншими основними мобільними мережами на своєму ринку. Як і у минулому півріччі, у 1-2 кварталах 2024 року лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні став Vodafone", - сказано в повідомленні.

Щоб визначити переможця, Ookla проаналізувала 2 661 108 користувацьких тестів Speedtest. Результати аналізу підтверджують, що Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79

Так у першому півріччі 2024 року Vodafone продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження (Download), що склала 26.87 МБ/сек.

Як розраховується Speed Score:

* Відбираються лише ті виміри з програми Speedtest, що зроблені на смартфонах, які можуть досягати максимально можливих швидкостей.

* Якщо абонент здійснював декілька тестів в один день в одній локації - вони агрегуються в один тест, щоб виключити можливий вплив від багаторазових вимірів одним користувачем.

* Відбувається розрахунок значення Speed ​​Score - середньозваженої швидкості мобільного інтернету, де основний вплив має медіанна швидкість завантаження (швидкість, яку в середньому будуть досягати абоненти при стандартному сценарії користування мобільним інтернетом).

Раніше повідомлялося, що Vodafone отримав цю нагороду за результатами користувацьких тестів Speedtest у III-IV кварталах 2023 року.