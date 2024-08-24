Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Vodafone знову визнали лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні

Vodafone знову визнали лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні

 

Vodafone отримав ще одну престижну нагороду Ookla's Speedtest Awards за результатами користувацьких тестів Speedtest у I-II кварталах 2024 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ookla's Speedtest Awards присуджується операторам мобільних мереж, які демонструють виняткову швидкість і продуктивність у порівнянні з іншими основними мобільними мережами на своєму ринку. Як і у минулому півріччі, у 1-2 кварталах 2024 року лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні став Vodafone", - сказано в повідомленні.

Щоб визначити переможця, Ookla проаналізувала 2 661 108 користувацьких тестів Speedtest. Результати аналізу підтверджують, що Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79

Так у першому півріччі 2024 року Vodafone продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження (Download), що склала 26.87 МБ/сек.

Як розраховується Speed Score:

* Відбираються лише ті виміри з програми Speedtest, що зроблені на смартфонах, які можуть досягати максимально можливих швидкостей.

* Якщо абонент здійснював декілька тестів в один день в одній локації - вони агрегуються в один тест, щоб виключити можливий вплив від багаторазових вимірів одним користувачем.

* Відбувається розрахунок значення Speed ​​Score - середньозваженої швидкості мобільного інтернету, де основний вплив має медіанна швидкість завантаження (швидкість, яку в середньому будуть досягати абоненти при стандартному сценарії користування мобільним інтернетом).

Раніше повідомлялося, що Vodafone отримав цю нагороду за результатами користувацьких тестів Speedtest у III-IV кварталах 2023 року.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9160  0,09 0,21 41,5220  0,07 0,17
EUR 45,5212  0,04 0,09 46,2480  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2150  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес