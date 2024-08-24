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Vodafone знову визнали лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні
23:41 23.08.2024 |
Vodafone отримав ще одну престижну нагороду Ookla's Speedtest Awards за результатами користувацьких тестів Speedtest у I-II кварталах 2024 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Ookla's Speedtest Awards присуджується операторам мобільних мереж, які демонструють виняткову швидкість і продуктивність у порівнянні з іншими основними мобільними мережами на своєму ринку. Як і у минулому півріччі, у 1-2 кварталах 2024 року лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні став Vodafone", - сказано в повідомленні.
Щоб визначити переможця, Ookla проаналізувала 2 661 108 користувацьких тестів Speedtest. Результати аналізу підтверджують, що Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79
Так у першому півріччі 2024 року Vodafone продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження (Download), що склала 26.87 МБ/сек.
Як розраховується Speed Score:
* Відбираються лише ті виміри з програми Speedtest, що зроблені на смартфонах, які можуть досягати максимально можливих швидкостей.
* Якщо абонент здійснював декілька тестів в один день в одній локації - вони агрегуються в один тест, щоб виключити можливий вплив від багаторазових вимірів одним користувачем.
* Відбувається розрахунок значення Speed Score - середньозваженої швидкості мобільного інтернету, де основний вплив має медіанна швидкість завантаження (швидкість, яку в середньому будуть досягати абоненти при стандартному сценарії користування мобільним інтернетом).
Раніше повідомлялося, що Vodafone отримав цю нагороду за результатами користувацьких тестів Speedtest у III-IV кварталах 2023 року.
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