«Приватбанк» виграв трирічний судовий процес у компаній Коломойського та партнерів

Державний "Приватбанк" виграв тривалий судовий процес у справі проти компаній "Монтана-Естейт" та "Інгосстрах", пов'язаних і колишніми власниками банку Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та їх партнерами.

Остаточне рішення у справі виніс Верховний Суд, який постановив залишити без задоволення касаційні скарги компаній "Монтана-Естейт" та "Інгосстрах", повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Зокрема, суд визнав недійсним договір позички, укладений між цими повʼязаними компаніями, щоб уникнути необхідності повертати борги перед "Приватбанком".

"Це рішення фактично поставило крапку в справі №904/6975/21, яка тривала майже три роки", - зазначається у повідомленні.

В межах судового процесу "Приватбанк" довів, що компанії "Інгосстрах" та "Монтана-Естейт" пов'язані між собою. Крім того, договір між компаніями, підписаний за чотири місяці до банкрутства останньої, передбачав надзвичайно високі відсоткові ставки - 400% річних і був визнаний недійсним. Укладаючи таку угоду, сторони намагалися штучно збільшити борги "Монтана-Естейт", щоб уникнути необхідності повертати борги банку.

Компанія "Монтана-Естейт" до 2021 року була відома як "Приватофис" і створена колишнім менеджментом "Приватбанку" у 2005 році. За часів Коломойського ця компанія здавала в оренду "Приватбанку" офіси, придбані за кошти, позичені у самому банку.

Після націоналізації "Приватбанку" компанія "Приватофис" залишилася під контролем осіб, пов'язаних з колишнім менеджментом банку часів Коломойського.

Своєю чергою страхова компанія "Інгосстрах" фігурує у кримінальній справі щодо розтрати грошей "Приватбанку" напередодні його націоналізації і була визнана Нацбанком пов'язаною із колишніми власниками банку.

Як повідомлялося, у березні 2023 року Нацбанк анулював всі ліцензії СК "Інгосстрах" через невідповідність її структури власності вимогам законодавства та виключив страховик аз держреєстру фінансових установ.

У липні 2023 року Верховний Суд скасував визнання банкрутом ТОВ "Монтана - Естейт" (до 2021 року - ТОВ "Приватофис"), що володіло сотнями об'єктів нерухомості, придбаними на кошти "Приватбанку".

ТОВ "Монтана - Естейт" має борг перед "Приватбанком" у розмірі близько 2 млрд грн, при цьому перед банкрутством з компанії вивели нерухомість на суму майже 400 млн грн. "Приватбанк" намагається її повернути.